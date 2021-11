Numa tarde chuvosa na Andaluzia, o Sevilha não foi além de um empate (2-2) na receção ao Alavés, em jogo da 14.ª jornada da Liga espanhola.



A equipa orientada por Lopetegui teve um arranque de partida desastrado e aos cinco minutos já perdia por 1-0 - golo de Laguardia. Apesar de se ter apanhado a perder cedo, o Sevilha conseguiu igualar a contenda por Ocampos. Óliver Torres fez um passe sensacional para Montiel e o argentino serviu o compatriota para o 1-1.



Ocampos foi herói e depois réu. O argentino cortou a bola com o braço na área e deu uma soberana ocasião ao Alavés para se recolocar na frente do marcador. Joselu, de penálti, fez o 2-1 ao cair do pano da segunda parte.



Na segunda parte o Sevilha procurou o golo do empate, mas este só apareceu no período de descontos. Na sequência de uma jogada confusa, a bola sobrou para Rakitic, em plena grande área, e o croata resgatou um ponto para o Sevilha. Volvido um minuto, Munir ficou perto da «remontada», mas o seu cabeceamento acabou nas mãos de Pacheco.



Apesar da igualdade, o Sevilha igualou à condição a Real Sociedad no topo da classificação: ambas têm 28 pontos. Por seu turno, o Alavés é 14.º com 14 pontos.



No outro jogo já disputado esta ronda, Celta de Vigo e Villarreal empataram a um golo.