Três jogos, dois empates, apenas uma equipa em seis a sorrir por completo esta terça-feira na liga espanhola, na 19.ª jornada. O Sevilha venceu na deslocação ao Alavés por 2-1, ao passo que o Cádiz-Levante e o Valladolid-Elche terminaram com empates, ambos 2-2.

No Mendizorrotza, os três golos do jogo surgiram na primeira parte. En Nesyri assinou a vantagem do Sevilha aos três minutos, Edgar Méndez fez o 1-1 aos 12 minutos, mas Suso, com um golaço de pé esquerdo, fez o 1-2 final para o Sevilha, que segurou a vitória num penálti defendido aos 90 minutos: Bono ganhou no duelo a Joselu.

No Ramón de Carranza, um ponto para Cádiz e outro para o Levante, que teve o português Rúben Vezo em campo a partir dos 66 minutos. Tal como no Alavés-Sevilha, os golos surgiram todos na primeira parte. Perea (4m) e Cala (28m) marcaram para a equipa amarela. Pelo meio, o Levante teve Roger a bisar, aos oito e 11 minutos.

O Valladolid, sem o português Jota, anulou uma desvantagem de dois golos para somar um ponto ante o Elche. A equipa visitante chegou ao 0-2 no marcador com um bis de Josan, aos nove e 43 minutos, mas Michel (71m) e Joaquín Fernández (89m) ditaram o 2-2 final.