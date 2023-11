A Albânia confirmou, esta sexta-feira, a presença na fase final do Campeonato da Europa de 2024!

Na Moldávia, a seleção comandada por Sylvinho empatou a um golo e garantiu a segunda presença em Europeus, depois da participação no Euro 2016, onde foi eliminada na fase de grupos.

Em solo moldavo, Sokol Cikalleshi adiantou os visitantes aos 25 minutos, de penálti. Na reta final, os anfitriões ainda reduziram, por Vladislav Baboglo (87m).

Nas contas do grupo E, a Albânia é líder, com 14 pontos em sete jogos. A República Checa segue na segunda posição, com menos três pontos e apenas seis jogos disputados. Já sem hipótese de qualificação direta, está a Moldávia (terceiro lugar, com 10 pontos), seguida de Polónia (quarto, com 10 pontos) e Ilhas Faroé (quinto, com um ponto).

