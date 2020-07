O treinador italiano Adolfo Sormani foi nesta segunda-feira despedido do comando técnico dos albaneses do FK Partizani. Em causa está a recusa do técnico em orientar a equipa no jogo contra o KF Tirana, por medo de contágio por covid-19, depois de cinco dos seus atletas terem testado positivo.

«O FK Partizani anuncia hoje [segunda-feira] a interrupção, com efeito imediato, da cooperação com o treinador Adolfo Somani e dois membros da sua equipa técnica, Giovanni Mazzella e Gabriele Faccia», revelou o clube, atualmente no sexto posto do campeonato, em nota oficial.

Apesar de não terem sido revelados os motivos da rutura, a imprensa local dá conta da ausência do treinador, de 54 anos, do banco de suplentes no jogo da passada sexta-feira, aquando do empate a uma bola com o líder da tabela.

Os cinco jogadores infetados no plantel foram proibidos de jogar pelas autoridades sanitárias do clube, após terem testado positivo. Após a recusa em sentar-se no banco, o técnico vai ser substituído pelo seu adjunto, Renaldo Kalari, nos jogos que faltam do campeonato.