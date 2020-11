Os avançados do Boavista, Alberth Elis e Jorge Benguché, foram convocados esta terça-feira para a seleção das Honduras, para a semana de trabalhos de 9 a 16 de novembro, que conta com um jogo particular ante Guatemala (dia 15).

Elis conta com 42 internacionalizações e dez golos pela seleção e Benguché já foi chamado três vezes e apontou dois golos.

Ambos chegaram esta temporada ao Boavista e já participaram em quatro jogos pelos axadrezados. Elis já se estreou a marcar, com o tento feito ante o Benfica, na vitória por 3-0 da noite de segunda-feira.