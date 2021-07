O futebolista do Boavista, Alberth Elis, foi titular e saiu lesionado na vitória das Honduras ante o Panamá, por 3-2, na madrugada deste domingo, que carimbou a passagem dos hondurenhos aos quartos de final da Gold Cup.

O jogador de 25 anos saiu ao intervalo, quando se registava 2-1 a favor do Panamá.

«O Dr. José Sierra informou que o jogador sofreu uma lesão no seu pé esquerdo, desconhecendo-se, até ao momento, a gravidade, até à realização de exames numa clínica de Houston», referiu a federação hondurenha (Fenafuth), em nota oficial, via Twitter.

Romell Quioto abriu e fechou o marcador, com golos aos 22 e 65 minutos. Pelo meio, os panamianos ainda deram a volta, com golos de Davis (32m) e Yanis (45+1m), tendo Alexander López feito o 2-2, aos 61 minutos, antes do golo decisivo.

A seleção das Honduras lidera o grupo D, com seis pontos, ao final das duas de três jornadas. O Qatar, que goleou Grenada por 4-0, é segundo com quatro pontos. Panamá é terceiro, com um ponto e Grenada quarto, ainda sem pontos e já sem hipóteses de seguir em frente.