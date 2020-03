Os eventuais cortes nos salários dos jogadores é uma medida que tem sido equacionada depois da maioria dos campeonatos estar suspensa devido à pandemia de Covid-19. A FIFA recomenda que clubes e funcionários cheguem a uma plataforma de entendimento no sentido de adiar ou reduzir a folha de pagamentos.



Porém, há quem se manifesta totalmente contra reduções nos vencimentos. É o caso de Alberto Paleari, guarda-redes do Cittadella .



«Se fosse uma questão de atrasar o pagamento por um mês e receber a dobrar mais tarde, eu nem hesitava, dizia que sim. Mas se for para distribuir o valor ao longo do tempo, terei que dizer que não», começou por dizer, em declarações ao jornal Strictly Cittadella.



O guardião de 27 anos utilizou o exemplo Cristiano Ronaldo como argumento para a sua tomada de posição.



«Não somos todos como Ronaldo. Se lhe tirarem dois meses de salário, ele não vai ter dificuldades financeiras de certeza. Se nos tirarem os salários, o nosso senhorio bate à porta a pedir a renda. Não podemos julgar todos da mesma forma, são situações diferentes», sustentou o jogador do conjunto da Serie B.