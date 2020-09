O Granada garantiu a contratação do médio espanhol Alberto Soro ao Real Madrid. O jogador de 21 anos assinou contrato para as próximas cinco épocas com os nazaríes. Os dois clubes confirmaram esta terça-feira o acordo.

Soro foi contratado pelo Real ao Saragoça há um ano e foi mantido no clube de origem, por empréstimo, em 2019/2020. Pelo Saragoça, que é o seu clube de formação, Soro fez 39 jogos e quatro golos na última temporada.

O médio agora ter a primeira experiência na I Liga espanhola, como colega dos portugueses Rui Silva, Domingos Duarte e João Costa.