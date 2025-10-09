O médio espanhol Alberto Zapater, que na época 2010/11 jogou no Sporting, vai pôr fim à sua carreira como futebolist, aos 40 anos, anunciou hoje o seu clube, o Atlético Ottawa (Canadá).

«Zapater! Amamos-te», lê-se na página do clube, havendo um apelo aos adeptos para que, no domingo, no encontro com Vancouver, «celebrem a ilustre carreira deste ícone do futebol espanhol», no último jogo em casa da formação de Ottawa, na presente edição da Premier League do Canadá. Depois, Zapater encerra a carreira no dia 18, coom a visita do Atlético ao HFX Wanderers.

Zapater chegou à elite do futebol espanhol em 2004/05, no Saragoça, antes de rumar a Itália, em 2009/10, para jogar no Génova, de onde seguiu para o Sporting e, posteriormente, para o Lokomotiv Moscovo, que foi o seu clube até 2015. No ano seguinte, regressou ao Saragoça, no qual permaneceu até maio de 2023, quando assinou pelo Atlético Ottawa.

Zapater fez mais de 600 jogos como profissional, 422 dos quais com a camisola do Saragoça, no qual é apenas superado por José Luis Violeta e Xavi Aguado, com 473 cada. Pelo Sporting, numa época em que foi comandado por Paulo Sérgio e José Couceiro, o espanhol jogou 34 vezes, tendo apontado quatro golos.

