O Almería, clube treinado pelo português José Gomes, empatou sem golos esta segunda-feira na receção ao Alcorcón, na 29.ª jornada da II Liga espanhola, desperdiçando a oportunidade de aproximar-se do líder Maiorca, que perdera em Gijón.

A equipa treinada pelo português viu o árbitro não validar o que seria o golo da vitória, aos 85 minutos, com Juan Villar a ver o golo anulado pelo vídeo-árbitro.

Os portugueses Samuel Costa e Ivanildo Fernandes foram titulares, tendo Costa saído aos 79 minutos para a entrada do ex-Sp. Braga Guilherme Schettine. João Carvalho entrou aos 61 minutos.

O Almería soma agora 56 pontos e segue no segundo lugar, agora a quatro do líder Maiorca, que tem 60. O Espanhol é terceiro, com 55.