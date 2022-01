O Real Madrid tornou-se, na noite desta quarta-feira, a nona equipa a garantir a qualificação para os oitavos de final da Taça do Rei de Espanha, ao vencer por 3-1 na deslocação ao Alcoyano, em jogo dos 16 avos de final da competição. Um triunfo que 'vingou' a derrota e eliminação da época passada na prova, ante este mesmo adversário.

Éder Militão abriu o marcador com um desvio na área, aos 39 minutos, após um canto do lado esquerdo do ataque, apontado por Rodrygo.

Contudo, a equipa da casa, que disputa a terceira divisão do futebol espanhol, respondeu e alimentou a possível surpresa, com o 1-1 apontado num belo remate colocado de Dani Veja, já na segunda parte, ao minuto 66.

A surpresa foi evitada já no último quarto de hora. Primeiro, Marco Asensio devolveu a vantagem ao Real, aos 76 minutos, num remate que contou com um desvio precioso num adversário para trair o guarda-redes do Alcoyano, José Juan, de 42 anos, que tinha brilhado ante o Levante na eliminatória anterior. O mesmo José Juan acabou por ter um desvio tão precioso quanto infeliz perante Isco, para o 1-3 final, quando tentava evitar o golo do médio do Real, aos 78 minutos.

A equipa de Carlo Ancelotti junta-se a Espanhol, Valência, Maiorca, Real Sociedad, Barcelona, Baleares, Rayo Vallecano e Bétis na próxima fase. Entre estes jogos, destaque para o golo do português William Carvalho e para a surpreendente eliminação do Celta, bem como pelo gesto do guarda-redes do Valência, que se ajoelhou num penálti.