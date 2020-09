O antigo futebolista Aldo Duscher, campeão pelo Sporting na época 1999/2000, está de regresso ao Deportivo da Corunha, onde vai integrar a equipa técnica dos juvenis B.

Duscher, de 41 anos, foi confirmado pelo clube espanhol esta quinta-feira, juntando-se à equipa técnica do treinador Álex Antón.

Trata-se de um regresso, volvidos 13 anos, ao emblema que representou como jogador entre 2000 e 2007.

Recentemente, Duscher orientou as reservas do Newell’s Old Boys, na Argentina, até dezembro de 2019.