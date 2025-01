O Barcelona empatou este sábado no terreno do Getafe (1-1), na 20.ª jornada da liga espanhola. Após o encontro, Alejandro Baldé confessou que sofreu insultos racistas por parte dos adeptos.

«Um rival difícil, mas resta dizer que recebi vários insultos racistas por parte dos adeptos do Getafe. É algo que não deveria continuar a acontecer. Agora vamos concentrar-nos no jogo da Liga dos Campeões (contra o Benfica)», começou por dizer após o encontro.

«Na primeira parte insultaram-me. Avisei o árbitro e ele ativou o protocolo. Tentar esquecer e pronto», concluiu.

O jogador de 21 anos foi titular e totalista com a camisola do Barcelona. Os culés visitam o terreno do Benfica na terça-feira, às 20h, jogo que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.