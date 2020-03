Aleksandar Vucic, presidente da Sérvia, fez um ultimato a Luka Jovic, jogador do Real Madrid, e aos restantes internacionais sérvios que, nos últimos dias, têm regressado ao país. A quarentena no país é para ser levada a sério e quem não respeitar, vai preso.

«Um encontra-se num hotel [referindo-se a Ninkolic, jogador do Ascoli], outro está no seu apartamento [Luka Jovic]. Se algum deles sair das suas residências, será preso. Acredito que os dois estão arrependidos pelo que fizeram, mas quero deixar claro que a vida da nossa gente é muito mais importante do que os milhões deles. Apesar de tudo, não vamos crucificar ninguém», destacou o máximo mandatário do país.

O presidente da Sérvia referia-se ao facto dos dois jogadores terem chegado a Belgrado e não terem respeitado o período de quarentena a que estão obrigados. Segundo a agência de notícias Tanjug, a justiça sérvia vai mesmo avançar com um processo judicial contra Jovic por ter saído do seu apartamento no bairro de Vracar, mesmo no centro da cidade.

Já esta manhã, o ministro do Interior, Nebojsa Stefanovic, confirmou à televisão Prva que ia avançar com processos judiciais contra 80 pessoas, entre as quais «desportistas e conhecidos milionários» por terem quebrado a quarentena. Stefanovic não mencionou o nome de Jovic, mas a imprensa sérvia garante que o antigo jogador do Benfica é um dos que foram intimidados.

Luka Jovic já veio, entretanto, a público pedir desculpas pelo seu comportamento, referindo que não estava informado sobre as restrições impostas no seu país.