O presidente da UEFA vê a decisão de a Liga alemã (DFL) retomar a Bundesliga a 16 de maio como um exemplo. Aleksander Ceferin diz que o retomar do principal campeonato alemão, bem como da segunda liga do país, vai ser um impulso para garantir que outras ligas voltem a ser jogadas ainda esta época, o que será importante para o futebol europeu.

«Foi resultado de um diálogo construtivo e um planeamento cuidadoso entre as autoridades do futebol e os políticos. Estou confiante de que a Alemanha dará um exemplo brilhante de como podemos trazer o futebol - com toda a sua emoção e imprevisibilidade - de volta às nossas vidas», referiu o responsável máximo da UEFA, em declarações ao Allgemeine Zeitung.

Depois de ver Holanda e França cancelar os seus campeonatos de 2019/2020, a confirmação do recomeço na Alemanha levou a UEFA a respirar de alívio. Uma das grandes ligas vai voltar à competição e, diz o esloveno, é uma forma de devolver a normalidade possível ao futebol europeu, ainda afetado pela pandemia da covid-19.

«Este é um passo enorme e positivo para trazer o otimismo de volta à vida das pessoas. Desejo muito sucesso a todos os envolvidos», sublinhou Ceferin.

O regresso na Alemanha segue-se ao reatar das ligas na Coreia do Sul e das Ilhas Faroé, que acontece no próximo fim de semana, mas é o peso do campeonato alemão que enche a UEFA de entusiasmo. Na mira do organismo estão os possíveis regressos de outras grandes ligas europeias, de forma a recomeçar igualmente a Liga dos Campeões e a Liga Europa.