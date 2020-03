É um dos poucos países sem quaisquer restrições a nível mundial na vida social e no desporto e assim continua. O presidente da Bielorrússia, Aleksandr Lukashenko, participou num jogo de hóquei no gelo no sábado e voltou a mostrar-se tranquilo quanto à pandemia da covid-19, que já registou pelo menos 94 casos no país.

«Não há vírus aqui. Não os viram a voar por aí, pois não? Isto é uma geladeira. O desporto, particularmente no gelo, é o melhor remédio antivírus aqui», afirmou Lukashenko, que preside os destinos do país desde 1994, a uma televisão local.

Os serviços continuam a funcionar normalmente no país e as competições desportivas também. «É melhor morrer de pé do que viver de joelhos», afirmou, ainda.

Há pouco mais de uma semana, Lukashenko afirmou que o melhor remédio para a população era beber «vodka» e fazer «sauna» para combater a covid-19.