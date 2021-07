O antigo presidente do Bayern, Uli Hoeness, analisou a prestação da Alemanha no Euro 2020 e deixou duras críticas a Toni Kroos.



«Gosto muito de Kroos, fez jogos de classe mundial e foi genial para o Bayern, mas a sua forma de jogar está acabada. Deve dizer-se que ele não encaixa no futebol atual com os seus passes horizontais. Agora joga-se na vertical. Corre-se com a bola para a frente a toda a velocidade», começou por dizer em declarações à RTL, antes de falar de um jogo concreto.



«Um bom exemplo foi o jogo contra Inglaterra [do Euro 2020]. Estávamos a perder 1-0 no último quarto de hora e Kroos não passou da linha do meio-campo. A sua forma de jogar está acabada. Jogou constantemente para o lado e permitiu que a defesa adversária estivesse organizada.»



O ex-internacional alemão deixou ainda críticas à prestação da Mannschaft na prova.



«Low queria integrar Kroos, mas ele não cabe neste futebol [atual]. Se tivéssemos jogado com uma defesa de quatro e com Goretzka, Kimmich e Muller, mais Sané, Gnabry e Havertz, agora estaríamos numa posição diferente. A Alemanha jogou um futebol terrível», considerou.