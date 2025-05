Harry Kane demorou apenas alguns minutos a reagir ao primeiro título coletivo da carreira, entre clubes e seleção.

Assim que terminou o Friburgo-Bayer Leverkusen (2-2), que permitiu ao Bayern Munique festejar o título de campeão alemão no sofá, o avançado inglês publicou, nas redes sociais, um emoji de um troféu. O emblema da Baviera até partilhou a mensagem do atacante.

No sábado, Kane esteve suspenso e não ajudou no empate do Bayern em casa do Leipzig. Contudo, o jogador de 31 anos desceu das bancadas para festejar no relvado, mas o conjunto da Red Bull empatou a partida na última jogada e adiou a festa.

Kane, diga-se, é o melhor marcador da Liga alemã, com 24 golos.

O internacional inglês cumpre a segunda época na Alemanha, depois de uma carreira maioritariamente cumprida no Tottenham - passou ainda por Leicester, Norwich, Millwall e Leyton Orient.