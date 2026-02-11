Yan Diomande tomou a Bundesliga de assalto. Após apenas um ano no Leganés, de Espanha, Diomande foi contratado no verão pelo Leipzig, por 20 milhões de euros, e já leva 13 participações em golos em 22 jogos. Dentro de campo, tudo bem.

O pior é fora dele. Segundo a Sky Sports, Diomande está no meio de uma batalha jurídica entre duas agências de representação de futebolistas - a Maxidel Management (Costa do Marfim) e a Roc Nation Sports (Brasil).

De acordo com documentos consultados por esse jornal, o costamarfinense Diomande terá assinado um «acordo secreto» com a Maxidel Management, à parte do contrato com o Leipzig, que seria válido até ao final do contrato com o clube alemão, em 2031.

Na base desse acordo está a exclusividade de uma eventual transferência para outro clube - se Diomande quiser sair, terá de ser representado pela agência costamarfinense. Porém, o jogador trocou recentemente de representantes (algo normal na indústria). Agora, está afiliado à Roc Nation Sports, que tem nomes como Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli e Vinicius Júnior.

Este último é especialmente importante para a história - Vinicius foi um dos atores que convenceu Diomande, segundo a Sky Sports, a trocar de agência. Até o músico DJ Khaled terá tido uma chamada telefónica com o jogador, bem como o diretor da academia costamarfinense em que Diomande foi formado.

Além disso, a Maxidel Management reclama os direitos de imagem do jogador, no valor de sete milhões de euros. Tudo isto afasta potenciais interessados no atleta, que já é considerado um dos grandes valores da Bundesliga aos 19 anos.

O caso poderá resultar em breve numa batalha jurídica entre agências, ajuizado muito provavelmente no Tribunal Arbitral do Desporto internacional (CAS), em Lausanne, com potenciais repercussões para o mundo do futebol.