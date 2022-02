Forçado a retirar-se depois de um problema cardíaco, Sergio Aguero decidiu responder a várias perguntas dos seus seguidores na rede social Twitter. O antigo internacional argentino explicou o motivo pelo qual não assinou pelo Bayern Munique, elegeu o melhor golo na Liga espanhola, revelou qual a equipa que quer ver ganhar a Liga dos Campeões e os adversários mais difíceis que já defrontou.



«Sobre o Bayern? Contaram-me como foi essa história. Os responsáveis do Bayern Munique vieram ver um jogo contra o Estudiantes. Fiz um jogo horrível. Eles ficaram encantados com o José Sosa [atualmente no Fenerbahçe] e compraram-no», contou.



Sobre os oponentes mais complicados, o ex-avançado não tem dúvidas: «Terry, Van Dijk, Sergio Ramos, Puyol e Ferdinand», apontou.



Aguero deseja que o Man. City, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, conquiste a prova e escolheu o último golo pelo Barça no Clássico com o Real como o mais especial que anotou na Liga espanhola.



«Guardo o último golo ao Real Madrid. Não sabia que depois ia ter de me retirar. Será sempre especial apesar de termos perdido», confessou.