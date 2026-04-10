Alemanha: Augsburgo de Rodrigo Ribeiro desperdiça 2-0 e empata
Português foi suplente utilizado no duelo com o Hoffenheim
O Augsburgo chegou aos cinco jogos consecutivos sem vencer, depois do empate a dois golos, esta sexta-feira, na receção ao Hoffenheim, a contar para a 29.ª jornada da Liga alemã. De resto, também os forasteiros atingiram a mão cheia de partidas sem conhecer o sabor da vitória.
Com Rodrigo Ribeiro como suplente utilizado (entrou aos 64 minutos), o Augsburgo até chegou a estar a vencer por 2-0, graças aos golos de Claude-Maurice e Michael Gregoritsch, aos 11 e 14 minutos.
No entanto, ainda antes do intervalo, o Hoffenheim reduziu, por intermédio de Robin Hranac (35m) e Bazoumana Touré (42m).
À entrada para os últimos cinco minutos do jogo, Claude-Maurice teve uma oportunidade clara para bisar, mas desperdiçou um penálti e não desfez a igualdade.
Quatro minutos depois, Ismael Gharbi, cedido pelo Sporting de Braga, foi lançado no conjunto anfitrião.
Com este empate, o Augsburgo sobe, à condição, ao 10.º lugar, com 33 pontos. Já o Hoffenheim, fica com o quinto lugar (51 pontos) em risco.