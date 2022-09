O Borussia Monchengladbach perdeu na tarde deste domingo na receção ao Mainz 05, por 1-0, em jogo da 5.ª jornada da Bundesliga, marcado pela estreia de Julian Weigl na equipa da casa.

O médio cedido pelo Benfica entrou aos 87 minutos de jogo, já com o resultado final registado no marcador, fruto de um golo do espanhol Aarón Martín, ao minuto 55. Pouco antes, Itakura foi expulso no Borussia (53m).

No outro jogo do dia, Dodi Lukebakio (57m) e Marco Richter (90+3m) deram a vitória ao Hertha Berlim na deslocação ao Augsbugo, por 2-0.

A jornada cinco da Bundesliga está encerrada e ficou marcada por alterações no topo da classificação, com o Friburgo e o Borussia Dortmund a estarem agora na frente.