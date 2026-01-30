Alemanha: Bayern anuncia saída de Goretzka
Médio deixa o clube no final da temporada
O Bayern Munique anunciou, esta sexta-feira, que Leon Goretzka sairá do clube no final da temporada, data em que o contrato do médio alemão termina.
Em comunicado, os ‘bávaros’ revelaram que, depois de «uma boa conversa», chegaram à decisão, junto do jogador, de não renovar o contrato que termina no verão de 2026.
Christoph Freund, diretor desportivo do Bayern, disse em declarações ao clube que o internacional alemão, apesar da sua saída, «sente-se em casa».
«O Leon (Goretzka) sente-se muito à vontade neste clube e nesta equipa. Apesar de várias propostas interessantes, ele decidiu ficar aqui até ao final da temporada. Após algumas conversas abertas e construtivas, chegámos à conclusão conjunta de que ele irá procurar um novo desafio no verão», afirmou Christoph Freund.
Ao serviço do Bayern, recorde-se, Goretzka realizou 292 jogos, onde apontou 47 golos e 48 assistências ao longo dos oito anos que esteve no clube.
Leon Goretzka verlässt im Sommer den FC Bayern nach acht erfolgreichen Jahren. Bis dahin werden wir alles daran setzen, gemeinsam weitere Titel zu gewinnen! Pack ma's, @leongoretzka_! 🔴⚪ pic.twitter.com/jGzuvuzT6N— FC Bayern München (@FCBayern) January 30, 2026