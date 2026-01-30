O Bayern Munique anunciou, esta sexta-feira, que Leon Goretzka sairá do clube no final da temporada, data em que o contrato do médio alemão termina.

Em comunicado, os ‘bávaros’ revelaram que, depois de «uma boa conversa», chegaram à decisão, junto do jogador, de não renovar o contrato que termina no verão de 2026. 

Christoph Freund, diretor desportivo do Bayern, disse em declarações ao clube que o internacional alemão, apesar da sua saída, «sente-se em casa».

«O Leon (Goretzka) sente-se muito à vontade neste clube e nesta equipa. Apesar de várias propostas interessantes, ele decidiu ficar aqui até ao final da temporada. Após algumas conversas abertas e construtivas, chegámos à conclusão conjunta de que ele irá procurar um novo desafio no verão», afirmou Christoph Freund.

Ao serviço do Bayern, recorde-se, Goretzka realizou 292 jogos, onde apontou 47 golos e 48 assistências ao longo dos oito anos que esteve no clube.

