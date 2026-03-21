Alemanha: Bayern de Guerreiro goleia com Diogo Leite a ver do banco
Conjunto de Munique vence o Union Berlim por 4-0
Depois do empate com o Bayer Leverkusen na última ronda, o Bayern Munique goleou o Union Berlim em casa, por 4-0, este sábado, na 27.ª jornada da Liga alemã.
Os bávaros chegaram ao primeiro golo já à beira do intervalo, aos 43 minutos, através de um remate colocado de Michael Olise. Já em tempo de descontos da primeira parte, Serge Gnabry (45+1m) dobrou a vantagem do conjunto da Baviera.
Com apenas quatro minutos jogados no segundo tempo, Harry Kane chegou ao 31.º golo no campeonato alemão. O avançado inglês teve espaço para rodar na área e rematou certeiro.
Já com Raphael Guerreiro em campo – entrou aos 61 minutos – o Bayern chegou ao 4-0 final, graças ao bis de Gnabry (67m), com um pontapé em força.
Se Guerreiro foi suplente utilizado nos anfitriões, Diogo Leite, regressado de lesão, nem sequer saiu do banco.
O Bayern segue bem lançado para revalidar o título de campeão alemão. A equipa de Vincent Kompany lidera com 70 pontos, mais 12 do que o Borussia Dortmund, o segundo classificado, que entra em campo mais tarde.
Já o Union Berlim, é 11.º classificado, com 31 pontos.
Também na tarde deste sábado, o Borussia Monchengladbach empatou a três golos no reduto do Colónia. O Leverkusen também empatou em casa do Heidenheim (3-3) com duas assistências de Grimaldo, enquanto o Werder Bremen ganhou por 1-0 na visita ao Wolfsburgo.