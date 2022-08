A surpresa aconteceu na Baviera, onde o Bayern empatou (1-1) com o Borussia Mönchengladbach.

O jogo até parecia que ia começar bem: o reforço Sadio Mané marcou para o bávaros aos 34 minutos, mas o golo foi anulado após revisão no VAR.

Como diz o ditado, «quem não marca, sofre», e foi isso que aconteceu. Aos 47 minutos, Marcus Thuram colocou os visitantes em vantagem, levando o resultado para o intervalo.

O empate viria a surgir aos 83 minutos com a finalização de Leroy Sané, após assistência do jovem Musiala.

O encontro ficaria marcado ainda com uma invasão de campo aos 17 minutos, dois manifestantes prenderam-se à baliza e interromperam a partida durante alguns minutos.

Com este empate, o Bayern perdeu assim a oportunidade de ser líder isolado na Bundesliga, já que o Union Berlim que venceu na tarde deste sábado divide com o bávaros a liderança com 10 pontos.