O Bayern voltou a golear na Bundesliga e venceu o Leipzig por 5-1 e somou a 16ª vitória na Bundesliga. Michael Olise esteve em destaque ao assinar três assistências e um golo na partida. 

Fora das quatro linhas, o encontro ficou marcado com a despedida de Kevin Kampl, que terminou a carreira após a morte do irmão. O jogador esloveno foi homenageado pela equipa onde jogava, recorde-se, desde 2017 e não escondeu a emoção.

Veja o momento:

Dentro do relvado, uma coisa é certa: a equipa de Kompany não sabe vencer sem golear a equipa adversária. Contudo, a equipa do Leipzig tinha a intenção de colocar um travão no ataque do Bayern. Numa visita que, por norma, nunca se revela fácil, a equipa de Munique começou a perder. Rômulo apontou o primeiro golo da partida ao minuto 20, assistido por David Raum. Resultado que não se alterou até ao intervalo.

Na segunda parte, Serge Gnabry repôs a igualdade no marcador ao minuto 50. O problema do Leipzig estava, no entanto, no banco. Michael Olise entrou na partida aos 57 minutos e causou uma verdadeira revolução francesa no ataque do Bayern e deu, ao minuto 67, início à reviravolta com uma assistência para Harry Kane, que apontou o seu 32º golo.

Reveja o golo do internacional inglês:

O Bayern ampliou a vantagem para 3-1 com golo de Tah, na sequência de um canto cobrado por Olise que somou mais uma assistência na partida.


 

Reveja o golo de Jonathan Tah:


 

Ao minuto 85, com uma nova assistência de Michael Olise, Pavlović fez o 4-1.



 

Veja a terceira assistência do jogador francês:



 

Como se ainda não fosse suficiente, Olise colocou o seu nome na lista de marcadores e fechou o resultado em 5-1. Esta temporada, o avançado soma 13 golos e 20 assistências pela equipa orientada por Kompany. 

O Bayern continua a vencer na Bundesliga e ocupa o 1º lugar com  50 pontos. Já o Leipzig de Harder, continua na luta pelos lugares europeus, em 4º lugar, com 32 pontos.

