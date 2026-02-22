O Bayern Munique confirmou que Alphonso Davies contraiu uma nova lesão, na vitória diante do Eintracht Frankfurt por 3-2.

O defesa que, recorde-se, voltou a pisar os relvados em novembro depois de uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida em março de 2025, volta a enfrentar uma nova paragem por lesão.

«Alphonso Davies sofreu uma rotura muscular no tendão posterior da coxa direita na vitória por 3-2 sobre o Eintracht Frankfurt. A informação foi confirmada pela unidade médica do FC Bayern. O defensor ficará de fora por tempo indeterminado», refere o clube em comunicado.

Apesar da duração da lesão do internacional canadiano ainda não estar definida, Vincent Kompany acredita que o jogador poderá estar de regresso no espaço de «duas a quatro semanas».

«A lesão não parece muito grave. Não sei se serão duas ou quatro semanas, mas sinto que não vai ser muito tempo», acrescentou o técnico.