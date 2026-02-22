Alemanha: Bayern Munique confirma nova lesão de Alphonso Davies
Internacional canadiano sofreu uma rotura muscular no tendão da coxa
Internacional canadiano sofreu uma rotura muscular no tendão da coxa
O Bayern Munique confirmou que Alphonso Davies contraiu uma nova lesão, na vitória diante do Eintracht Frankfurt por 3-2.
O defesa que, recorde-se, voltou a pisar os relvados em novembro depois de uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida em março de 2025, volta a enfrentar uma nova paragem por lesão.
«Alphonso Davies sofreu uma rotura muscular no tendão posterior da coxa direita na vitória por 3-2 sobre o Eintracht Frankfurt. A informação foi confirmada pela unidade médica do FC Bayern. O defensor ficará de fora por tempo indeterminado», refere o clube em comunicado.
Apesar da duração da lesão do internacional canadiano ainda não estar definida, Vincent Kompany acredita que o jogador poderá estar de regresso no espaço de «duas a quatro semanas».
«A lesão não parece muito grave. Não sei se serão duas ou quatro semanas, mas sinto que não vai ser muito tempo», acrescentou o técnico.
Alphonso Davies erleidet Muskelfaserriss. ℹ️— FC Bayern München (@FCBayern) February 21, 2026
Hoffentlich bist du schnell wieder dabei, Phonzy! ❤️🩹🍀
🔗 https://t.co/AIxKC61fzh pic.twitter.com/hTDQUFGHeF