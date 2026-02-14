VÍDEOS: Bayern segue na liderança do campeonato com «bis» de Kane
Os bávaros bateram o Werder Bremen por 3-0
O Bayern Munique venceu por 3-0 no reduto do Werder Bremen. Harry Kane bisou na partida e já leva 41 golos em 35 jogos.
Depois da vitória do Dortmund diante do Mainz por 4-0, os «bávaros» precisavam de vencer para manter a vantagem de seis pontos sobre o segundo classificado. Harry Kane abriu o marcador aos 22 minutos após converter uma grande penalidade.
Três minutos depois, o internacional inglês apontou o bis na partida e, com um belo remate fora da área, colocou a equipa visitante a ganhar por 2-0.
Na segunda parte, o Werder Bremen tentou reduzir a desvantagem, mas sem sucesso. Leon Goretzka que, recorde-se, vai sair do Bayern no final da temporada, fez o terceiro do conjunto orientado por Vincent Kompany. O médio alemão correspondeu ao cruzamento de Alphonso Davies e fechou o resultado.
Com este triunfo, o Bayern de Munique soma 57 pontos e mantém-se na liderança da Bundesliga. Já o Werder Bremen permanece nos lugares de despromoção e ocupa o 16.º lugar com 19 pontos.
Noutros resultados, o Eintracht Frankfurt venceu o Borussia Mönchengladbach por 3-0, o Union Berlim de Diogo Leite perdeu na deslocação ao Hamburgo de Fábio Vieira por 3-2, o Hoffenheim bateu o Freiburg por 3-0 e o Leverkusen, do ex-Benfica Grimaldo, goleou por 4-0 na receção ao St. Pauli.