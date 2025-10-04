O Bayern de Munique isolou-se ainda mais na liderança da Liga alemã, e, para isso, contou com espetáculo do ex-FC Porto Luis Díaz. Na visita ao reduto do Frankfurt, os campeões em título venceram por 3-0, com o colombiano a estar ligado aos três golos.

A vitória começou a ser escrita desde muito cedo. Logo ao primeiro minuto de jogo Luis Díaz fez o gosto ao pé.

Ainda antes da meia hora de jogo, o extremo fez a assistência para Harry Kane dilatar a vantagem para dois golos. O avançado inglês anotou o 11.º golo em seis jogos na Liga.

O português Raphaël Guerreiro saltou do banco na segunda parte ainda a tempo de fazer a assistência para o terceiro da partida. Aos 84 minutos, o lateral luso serviu Luis Díaz, que fechou as contas do jogo (3-0).

Com este triunfo, o Bayern aproveita o empate de Dortmund e Leipzig para isolar-se mais na liderança, com 18 pontos. O Frankfurt, por sua vez, mantém-se para já em sexto lugar, com nove pontos.

Outros resultados:

Bayer Leverkusen 2-0 União de Berlim

Borussia Dortmund 1-1 Leipzing

Werder Bremen 1-0 St. Pauli

Augsburg 3-1 Wolfsburg