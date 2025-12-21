Alemanha: Bayern Munique vence na estreia de jovem português
David Daiber rendeu, curiosamente, Raphael Guerreiro aos 72 minutos
O Bayern Munique bateu o Heidenheim neste domingo, em jogo da Bundesliga, por 4-0. O duelo pertenceu à 15.ª jornada da liga alemã. A equipa orientada por Kompany segue sem perder no campeonato (13 vitórias e dois empates).
Os bávaros marcaram dois tentos na primeira parte - Josip Stanisic e Michael Olise fizeram os golos.
Já na reta final do encontro, aos 86m e 90+2m, Luis Díaz e Harry Kane confirmaram a goleada da equipa de Vincent Kompany.
Além dos golos e da expectável vitória, destaque para a estreia de um jogador português - David Daiber, médio internacional português no escalão sub-18, entrou aos 72 minutos para o lugar de Raphael Guerreiro, que foi titular.
O Bayern soma 41 pontos em 15 jogos, em primeiro lugar. O Heidenheim está em zona de despromoção, em 17.º posto, com 11 pontos.