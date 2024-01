O Bochum empatou a (1-1) na receção ao Werder Bremen, num jogo referente à 17.º jornada da Liga Alemã.

Com o português Gonçalo Paciência a titular, o Bochum marcou o primeiro golo do encontro na segunda parte, aos 64 minutos, autoria do alemão Patrick Osterhage. O empate surgiu já nos minutos de compensação, aos 90+3, com Niklas Stark a garantir um ponto para o Werder Bremen.

Com este resultado o Bochum encontra-se em 14.º lugar, com 17 pontos, os mesmos que o Werder Bremen, 13.º classificado.

No outro jogo da tarde, o Borussia Mönchengladbach venceu na receção ao Estugarda por 3-1.

Com o ex-Benfica a titular, Weigl, a equipa da casa nem deu tempo para o adversário respirar, no primeiro minuto de jogo já estava a vencer por um, com golo de Robin Hack. A torneira do alemão não esgotou e aos 19 minutos colocou o Mönchengladbach a vencer por 2-0.

Aos 56 minutos o Estugarda reduziu, com Josha Vagnoman a colocar a bola no fundo das redes. A esperança da equipa visitante acabou aos 90+1, quando Siebatcheu marcou o 3-1 e selou o resultado.

O Mönchengladbach somou assim três pontos e encontra-se na décima posição, com 20 pontos, enquanto que o Estugarda se encontra em terceiro, com 34 pontos. Com esta derrota, o Estugarda desperdiça a oportunidade de se colar ao Leipzig que perdeu este sábado frente ao Frankfurt (1-0)