Stefan Lainer, defesa austríaco de 31 anos, voltou a jogar futebol, meio ano depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro nos gânglios linfáticos.

Aconteceu em julho, durante o estágio de pré-temporada do Borussia Monchengladbach.

Lainer esteve em tratamento até novembro, altura em que voltou aos treinos. Falhou a primeira metade da temporada por motivos óbvios.

Este domingo viveu, contudo, um momento especial, ao jogar durante 30 minutos no amigável com o Go Ahead Eagles, dos Países Baixos.

O clube alemão assinalou o momento nas suas redes sociais.