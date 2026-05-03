Alemanha: depois da subida, Schalke conquista a segunda divisão
Formação de Gelsenkirchen beneficiou da derrota do Paderborn para repetir o feito de 2022
Formação de Gelsenkirchen beneficiou da derrota do Paderborn para repetir o feito de 2022
Agora sim! O Schalke 04 sagrou-se, este domingo, campeão da segunda divisão alemã, depois de garantir a subida à Bundesliga, na noite de sábado, ao vencer o Fortuna Düsseldorf por 1-0. Já neste domingo, a formação de Gelsenkirchen beneficiou da derrota do Paderborn frente ao Elversberg (5-1).
Afastado do primeiro escalão desde 2024, o Schalke volta a repetir o feito de 2022, quando também se sagrou campeão da segunda divisão.
Na luta pela subida direta à Bundesliga, a duas jornadas do fim, estão Elversberg (2.º com 59 pontos), Hannover e Paderborn, (igualados a 58 pontos). O terceiro classificado, recorde-se, disputa o play-off contra o 16.º da Bundesliga.
𝐖𝐄 𝐀𝐑𝐄 𝟐. 𝐁𝐔𝐍𝐃𝐄𝐒𝐋𝐈𝐆𝐀 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒! 🔵⚪— FC Schalke 04 (@s04_en) May 3, 2026
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