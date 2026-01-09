A Bundesliga está de regresso no próximo fim de semana, após uma paragem de três semanas, mas nem todas as equipas vão já a jogo. Tudo por causa da tempestade Elli, que tem fustigado, nas últimas horas, a região norte da Alemanha.

A neve e o gelo acumulados nas cidades de Bremen e Hamburgo obrigaram ao adiamento dos encontros Werder Bremen-Hoffenheim e St. Pauli-Leipzig, que estavam agendados para a tarde de sábado.

Ainda não são conhecidas as datas em que as duas partidas, referentes à 16.ª jornada da Liga alemã, se vão realizar.

A ronda abre esta sexta-feira (19h30) com o duelo entre Friburgo e Borussia Dortmund e termina no domingo (16h30) com o Bayern Munique-Wolfsburgo.

