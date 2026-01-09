A Bundesliga está de regresso no próximo fim de semana, após uma paragem de três semanas, mas nem todas as equipas vão já a jogo. Tudo por causa da tempestade Elli, que tem fustigado, nas últimas horas, a região norte da Alemanha.

A neve e o gelo acumulados nas cidades de Bremen e Hamburgo obrigaram ao adiamento dos encontros Werder Bremen-Hoffenheim e St. Pauli-Leipzig, que estavam agendados para a tarde de sábado.

⚠️ 𝗕𝘂𝗻𝗱𝗲𝘀𝗹𝗶𝗴𝗮-𝗦𝗽𝗶𝗲𝗹 𝗴𝗲𝗴𝗲𝗻 𝗪𝗲𝗿𝗱𝗲𝗿 𝗕𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻 𝗮𝗯𝗴𝗲𝘀𝗲𝘁𝘇𝘁

Unsere morgige Partie im Weserstadion kann nicht wie geplant stattfinden. Die derzeitige Wetterlage hat zu flächendeckenden Vereisungen und erheblichen Schneeverwehungen in weiten Teilen… pic.twitter.com/tuGBhjwzhW — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) January 9, 2026

+++ Bundesliga-Spiel zwischen FC St. Pauli und RB Leipzig abgesetzt +++



Die Bundesliga-Begegnung zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig am Samstag, 10. Januar kann nicht stattfinden. Der FC St. Pauli als Stadionbetreiber des Millerntor-Stadions hat die Spielstätte nach… pic.twitter.com/GTIjazMTDW — RB Leipzig (@RBLeipzig) January 9, 2026

Ainda não são conhecidas as datas em que as duas partidas, referentes à 16.ª jornada da Liga alemã, se vão realizar.

A ronda abre esta sexta-feira (19h30) com o duelo entre Friburgo e Borussia Dortmund e termina no domingo (16h30) com o Bayern Munique-Wolfsburgo.