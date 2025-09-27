O Borussia Dortmund venceu o Mainz (2-0) e prossegue a série invicta na Liga alemã. O português Fábio Silva, que regressou de lesão, fez a estreia pelo clube alemão.

Daniel Svensson, defesa sueco, abriu o marcador aos 27 minutos. Karim Adeyemi, avançado alemão, fez o 2-0 na passagem do minuto 40, registando o terceiro golo na época.

Não houve mais golos na partida e o jogo ficou, portanto, decidido nos primeiros 45 minutos. No entanto, houve ainda tempo para Fábio Silva, que regressou de lesão, fazer a estreia com a camisola do Borussia Dortmund, entrando aos 87 minutos.

O Frankfurt, por sua vez, venceu o Borussia M´gladbach (6-4) em pleno Borussia Park. Ao intervalo o resultado expressava tons de goleada (5-0). Robin Koch (11m), Angar Knauff (15m), Jonathan Burkardt (35m), Fares Chabi (39m) e Can Yilmaz Uzun (45+1) fizeram os golos.

O segundo tempo começou como terminou a primeira parte, com o Frankfurt a marcar. Robin Koch bisou (47m) e fez o primeiro golo da segunda metade.

O Borussia M´gladbach respondeu e conseguiu ainda reduzir a desvantagem para apenas dois golos. Jens Castrop (72m) e Haris Tabakovic (78m), Yannik Engelhardt (83m) e Grant-Leon Ranos (90+9m) fizeram os golos.

Sem mais mudanças no marcador, o jogo que teve dez (!) golos terminou com a vitória do Frankfurt por 6-4.

O Bayer Leverkusen visitou e venceu o St. Pauli (2-1), regressando às vitórias na Liga alemã. O português Mathias Pereira-Lage foi titular na equipa da casa.

Edmond Tapsoba abriu o marcador para o Bayer aos 25 minutos. Hauke Wahl restabeleceu o empate na partida (32m). Ernest Poku saltou do banco e fez o golo da vitória, aos 58 minutos, assistido pelo ex-Benfica Álex Grimaldo.

No outro jogo da tarde, o Leipzig venceu, fora de portas, o Wolfsburg por 1-0. Johan Bakayoko, logo aos nove minutos, fez o único golo da partida, que viria a dar o triunfo. Conrad Harder, ex-Sporting, entrou aos 79 minutos.

Outros resultados:

Heidenheim 2-1 Augsburg