Alemanha: Dortmund e Leipzig empatam e mantém-se colados no topo da tabela
Fábio Silva e Conrad Harder entraram nos minutos finais da partida
Fábio Silva e Conrad Harder entraram nos minutos finais da partida
O Dortmund e o Leipzig não foram além de um empate (1-1) e podem ver o Bayern a fugir na classificação. O português Fábio Silva e o ex-Sporting Conrad Harder entraram nos minutos finais, mas o resultado já estava decidido.
No Signal Iduna Park, o forasteiro Leipzig, que vinha de quatro triunfos consecutivos na Liga, abriu o marcador logo aos sete minutos de jogo. Chris Baumgartner fez o segundo golo da época para dar vantagem à equipa.
A equipa da casa respondeu ainda antes do intervalo. Yan Couto, defesa brasileiro ex-Sp. Braga, fez o golo que restabeleceu o empate (23m). O português Fábio Silva ainda entrou aos 81 minutos e o ex-Sporting Harder foi também para jogo aos 89 minutos.
O resultado não se alterou mais e o apito final ditou num empate. Com este resultado, o Dortmund é segundo, com 14 pontos, e o Leipzig é terceiro, com 13 pontos. O Bayern, líder com 15 pontos, pode afastar-se na liderança caso vença o Frankfurt este sábado.
Numa outra partida da tarde, o Bayer Leverkusen recebeu e bateu o União de Berlim (2-0) e ascendeu ao quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões. Do lado da equipa visitante, o português Diogo Leite alinhou de início. No Bayer, o ex-Benfica Alex Grimaldo saiu de maca e a sangrar.
O avançado neerlandês Poku abriu o marcador aos 33 minutos. Na segunda metade, Kofane fechou as contas do jogo ao fazer o 2-0 logo aos 49 minutos.
Com este triunfo, o Bayer Leverkusen, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, sobe ao quarto lugar com 11 pontos conquistados. O União de Berlim, por sua vez, é 12.º com sete pontos.
Outros resultados:
Augsburg 3-1 Wolfsburg
Werder Bremen 1-0 St. Pauli