O Borussia Dortmund, a meio da eliminatória da Liga dos Campeões com o Sporting, foi derrotado este sábado no reduto do Bochum (2-0), que era último classificado à entrada para a 22.ª jornada do campeonato alemão.

A equipa de Niko Kovac, que já tinha perdido na última ronda (2-1 na receção ao Estugarda) sofreu os dois golos ainda na primeira parte e num curto espaço de tempo.

Aos 33 minutos, Georgios Masouras apareceu ao segundo poste e finalizou uma jogada de Philipp Hofmann. Já aos 35, o avançado grego bisou na partida, após um erro monumental de Niklas Sule, que mediu mal o passe para Gregor Kobel e deixou o adversário na cara do guarda-redes do Dortmund.

O Dortmund, que até teve oportunidades para conseguir outro resultado, segue na 11.ª posição, com 29 pontos, enquanto o Bochum está ainda em zona de descida, com 14 pontos, a quatro dos lugares de permanência.

Tiago Tomás inicia reviravolta do Wolfsburgo

Também este sábado, o Wolfsburgo venceu com reviravolta na visita ao Estugarda (2-1), num jogo em que o português Tiago Tomás marcou.

Nick Woltemade colocou a equipa da casa a vencer aos 72 minutos. Contudo, o avançado formado no Sporting repôs a igualdade cinco minutos depois, com uma finalização de primeira na área e não festejou por respeito à antiga equipa. TT chegou ao sexto golo na atual edição do campeonato germânico.

Amoura, que tinha assistido para o 1-1, deu os três pontos ao Wolfsburgo, ao converter com sucesso um penálti, a três minutos dos 90.

O Wolfsburgo sobe ao oitavo posto, com 33 pontos, menos dois do que o Estugarda, que caiu para sexto.

Já o Union Berlim, com Diogo Leite de início, perdeu por 2-1 na receção ao Borussia Monchengladbach.

Lukas Ullrich adiantou os visitantes aos dez minutos e Tim Kleindienst aumentou a vantagem aos 26. Os anfitriões reduziram no segundo tempo, por Andrej Ilic (63m), de penálti.

Também na tarde deste sábado, o Friburgo foi ao terreno do St. Pauli vencer por 1-0.