O Borussia Dortmund recebeu e venceu o Friburgo por 3-0 e regressou às vitórias na Bundesliga.

Malen inaugurou o marcador aos 16 minutos, após assistência de Fullkrug, mas foi já depois da meia hora que ocorreu o momento do primeiro tempo.

Em protesto contra o novo investidor da Liga alemã, os adeptos presentes no estádio arremessaram bolas de ténis e moedas para o relvado, o que levou à interrupção da partida durante mais de 10 minutos. Emre Can, jogador do Dortmund, teve mesmo de pedir calma aos fãs.

Jogaram-se, por isso, 13 minutos de compensação na primeira parte e foi aos 45+7 que Malen bisou, após nova assistência de Fullkrug.

No segundo tempo, o encontro foi, mais uma vez, interrompido devido a novo arremesso de bolas de ténis para o relvado, mas a verdade é que o Dortmund confirmou a vitória com um golo de Fullkrug aos 87 minutos.

Com este triunfo, a equipa de Edin Terzic continua no quarto lugar da Bundesliga, com 40 pontos, os mesmos do que o Estugarda, que é terceiro classificado, mas que tem menos um jogo realizado. O Friburgo está na sétima posição, com 28 pontos.



Classificação da Bundesliga



