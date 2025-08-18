O Borussia Dortmund não teve uma tarefa simples na ronda inaugural da Taça da Alemanha, frente ao modesto Rot-Weiss Essen, do terceiro escalão do futebol germânico. A eliminatória ficou resolvida apenas ao minuto 79, quando Serhou Guirassy apontou o único golo da partida.

Pelo mesmo resultado, o Mainz afastou o Dresden, da II Liga, graças a um belo golo apontado por Amiri, a meio da primeira parte, na execução perfeita de um livre frontal. Os guarda-redes das duas equipas deram espetáculo, com destaque para Robin Zentner, do Mainz, que defendeu um penálti aos 66 minutos.

Com Shinta Appelkamp a bisar, o Dusseldorf deu a volta ao Schweinfurt para vencer por 4-2, enquanto o Hertha Berlim superou o Munster nos penáltis (5-3), após o nulo no final do tempo regulamentar.

A primeira eliminatória da Taça da Alemanha conta com mais dois encontros. A 26 de agosto, o Estugarda, que defende o troféu conquistado na época passada, visita o terreno do Braunschweig. No dia seguinte, o Bayern Munique defronta o Wehen.