Na segunda jornada da Bundesliga, a principal divisão alemã, o Borussia Dortmund venceu de forma esclarecedora o Union Berlim por 3-0, neste domingo.

O grande destaque do encontro foi Serhou Guirassy, avançado da Guiné-Conacri, que bisou na partida, aos 44 e 58 minutos de jogo. Dez minutos após ter entrado, aos 78, Felix Nmecha fez o 3-0 final.

Foi um duelo sem portugueses. Do lado do Borussia, Fábio Silva ainda recupera de uma lesão, apesar de ter sido anunciado oficialmente pelo clube há alguns dias. Já Diogo Leite, do União de Berlim, tem sido associado à saída do clube e ficou fora da ficha de jogo.

O Dortmund soma quatro pontos em dois jogos, já o União Berlim soma três.

Noutro duelo da tarde, o Wolfsburgo empatou a uma bola com o Mainz, em casa. Zehnter abriu o marcador para a equipa da casa aos nove minutos. No final do jogo, Amiri selou o resultado final aos 89 minutos, de grande penalidade.

Mohamed Amoura, extremo associado ao Benfica, entrou aos 70 minutos do lado do Wolfsburgo. Svanberg ainda foi expulso por acumulação de amarelos já nos descontos. A equipa da casa fica com quatro pontos e os forasteiros somam o primeiro ponto.