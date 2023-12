A cada jogo que faz, o Estugarda confirma que o bom início de temporada é tudo menos obra do acaso.

Além de seguir em terceiro lugar na Bundesliga, tem aspirações na Taça da Alemanha, que já conquistou em três ocasiões, a mais recente em 1997.

Esta quarta-feira, o Estugarda bateu o Borussia Dortmund por 2-0, com os golos a surgiram apenas na segunda parte.

O inevitável Serhou Guirassy inaugurou o marcador aos 54 minutos, naquele que foi já o 18º golo do internacional guineense esta época.

O congolês Silas Katompa fechou o resultado aos 77.

O Dortmund já venceu a DFB Pokal cinco vezes, a última em 2021, mas desta feita ficou cedo pelo caminho. Além disso, vai em quinto no campeonato, estando a cumprir as expetativas apenas na Liga dos Campeões, onde já garantiu a passagem aos oitavos de final, apesar de estar no ‘grupo da morte’.

Hertha de Berlim afasta Hamburgo nos penáltis

Foi inglória a viagem do Hamburgo até Berlim para defrontar o Hertha, num duelo entre equipas com história, mas que estão na segunda divisão.

A equipa da casa levou a melhor no desempate por penáltis, depois de um jogo absolutamente louco.

O defesa português Guilherme Ramos entrou aos 60 minutos na formação visitante.

O Hertha marcou primeiro, o Hamburgo virou e a equipa da casa empatou no minuto 90.

A história repetiu-se no prolongamento, com a formação de Berlim a obter nova igualdade aos 120 minutos.

Nos penáltis, o Hertha não vacilou e agradeceu o falhanço de Konigsdorffer, para vencer o desempate por 5-3 e seguir em frente para os quartos de final da prova.