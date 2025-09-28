O Estugarda alcançou os lugares europeus depois de vencer no reduto do Colónia por 2-1. O português Tiago Tomás alinhou de início e foi substituído no decorrer da segunda parte.

O Colónia, que jogava em casa, entrou melhor e inaugurou o marcador logo aos quatro minutos, pelos pés do polaco Jakub Kaminski. Ermedin Demirovic, através de uma grande penalidade, estabeleceu o empate na partida (28m).

Tiago Tomás saiu aos 70 minutos ainda com o jogo empatado. O golo da vitória surgiu já nos minutos finais. Josha Vagnoman, defesa alemão, fez o golo da vitória na passagem do minuto 81.

Com este triunfo (2-1), o Estugarda sobe ao quinto lugar, que dá acesso à Liga Europa, com nove pontos. O Colónia, por sua vez, é sétimo com sete pontos.

No outro encontro com com participação portuguesa, o União de Berlim recebeu o Hamburgo numa partida que terminou com um empate sem golos.

Do lado da equipa da casa, Diogo Leite foi titular totalista. Já Daniel Fernandes e Fábio Vieira alinharam também de início pelo Hamburgo, com o ex-FC Porto a ser expulso já nos últimos segundos do jogo.

O União de Berlim falhou uma grande penalidade logo aos dez minutos de jogo pelos pés de Andrej Ilic, que não conseguiu superar o guarda-redes português. Sem golos na partida, houve ainda tempo para Fábio Vieira ver o vermelho direto aos 90+8m.

O nulo não foi superado e o apito final ditou um empate (0-0) e consequente divisão de pontos. Com este resultado, o União de Berlim é 11.º com sete pontos e o Hamburgo está em 13.º com cinco pontos.

Outros resultados:

SC Freiburg 1-1 Hoffenheim