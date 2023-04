O Estugarda conquistou um precioso ponto na luta pela permanência na partida frente ao Augsburgo, da 29.ª jornada da Bundesliga.



Com Tiago Tomás no banco e sem Gil Dias, o conjunto orientado por Sebastian Hoeneß teve uma entrada desastrada no jogo e aos oito minutos já perdia. Maier cruzou da direita para a entrada de rompante de Beljo.



O golo da igualdade acabaria por surgir aos 78 minutos, sete minutos depois de TT ter entrado. Endo foi o autor do golo que deu um ponto ao Estugarda, equipa que chegou aos 25 pontos e está, à condição, a dois da primeira equipa em zona de salvação. Por sua vez, o Augsburgo é 13.º com 30 pontos.



Classificação da Bundesliga