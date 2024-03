O Estugarda empatou, em casa, a dois golos com o Heidenheim, na jornada 27 da Bundesliga, e perdeu a oportunidade de pressionar o Bayern Munique, na luta pelo segundo lugar da liga alemã.

A equipa de Sebastian Hoeness abriu o marcador aos 41 minutos por Guirassy e já no segundo tempo ampliou a vantagem por Stiller, aos 53 minutos.

Contudo, o conjunto visitante aproveitou um autogolo do guarda-redes Nubel para reduzir, aos 62 minutos, e já perto do final da partida marcou dois golos no espaço de um minuto por Kleinsienst, que completou a reviravolta.

Já bem para lá do minuto 90, o Estugarda conseguiu salvar um ponto no encontro, graças a um golo do avançado Denis Undav, aos 90+8 minutos da partida.

O Estugarda segue no 3.º lugar da Bundesliga, com 57 pontos, a três do Bayern Munique, que é 2.º classificado da liga alemã, a 13 pontos do líder Bayer Leverkusen.

Nos outros jogos deste domingo, o Augsburgo empatou, em casa, a um golo com o Colónia, enquanto o duelo entre o Bochum e o Darmstadt terminou igualado a dois golos.