Alemanha: Estugarda garante Champions, Wolfsburgo vai ao play-off
Última jornada da Bundesliga condenou o St. Pauli e o Heidenheim à descida à II Liga germânica
Última jornada da Bundesliga condenou o St. Pauli e o Heidenheim à descida à II Liga germânica
A edição 2025/2026 da Liga alemã fechou com o Estugarda a conquistar a última vaga de acesso à Liga dos Campeões e o Wolfsburgo a salvar-se, para já, da descida, tendo-se apurado para o play-off.
Grande parte das atenções na luta pela permanência na Bundesliga estavam centradas em Hamburgo, onde St. Pauli e Wolfsburgo disputaram um encontro absolutamente decisivo.
A primeira parte teve uma bola no poste de cada baliza, a primeira por Fujita [22m] e a outra por Vinícius [33m], mas terminou com os Lobos em vantagem pelo golo de Konstantinos Koulierakis aos 37 minutos, na sequência de um canto.
Os pontapés de canto foram, de resto, essenciais para a história do encontro. Foi assim que Ceesay repôs a igualdade, aos 57 minutos, e que o Wolfsburgo recuperou a liderança pouco depois, com alguma polémica à mistura.
O St. Pauli ficou a pedir falta sobre o seu guarda-redes, Nikola Vasilj, na pequena-área, o VAR ficou com dúvidas e pediu ao árbitro para ver o lance no monitor. Porém, Daniel Siebert não considerou ter havido qualquer infração, validando um golo que foi atribuído ao guardião bósnio, na própria baliza.
A um quarto de hora do fim, o VAR voltou a entrar em cena para ajudar o árbitro a assinalar um penálti favorável ao Wolfsburgo, por mão na bola de Tomoya Ando. Só que, na conversão, Christian Eriksen acertou na trave.
Porém, o 3-1 chegaria mesmo, aos 80 minutos, apontado por Dzenan Pejcinovic, na recarga a uma primeira boa defesa de Vasilj.
O triunfo na última jornada da Bundesliga permite ao Wolfsburgo apurar-se para o play-off de manutenção, onde vai defrontar o terceiro classificado da II Liga germânica, para onde caiu o St. Pauli.
Quem também foi despromovido foi o Heidenheim, que perdeu, no seu estádio, frente ao Mainz por 2-0, resultado construído ainda na primeira parte por Phillip Tietz [7m] e Nadiem Amiri [43m]. As duas equipas acertaram ainda por duas vezes nos ferros da baliza contrária.
Estugarda vai à Champions
Na luta pela Europa, o Estugarda garantiu o quarto e último lugar de acesso à Liga dos Campeões com um empate em Frankfurt [2-2], num jogo em que desperdiçou uma vantagem de dois golos. Jonathan Burkardt bisou pelo Eintracht de penálti [72 e 90+2m].
Para ajudar à festa da equipa de Tiago Tomás, que entrou aos 86 minutos, o Hoffenheim perdeu com o Borussia Mönchengladbach por 4-0. Este resultado relega-o à Liga Europa, onde também vai estar o Bayer Leverkusen, que não foi além de um empate com o Hamburgo [1-1].
O adeus ao campeonato fez-se com mais uma goleada do Bayern Munique [5-1], com um hat-trick de Harry Kane e Raphaël Guerreiro em campo a partir do minuto 70.
"𝙊𝙗𝙧𝙞𝙜𝙖𝙙𝙤, 𝙍𝙖𝙥𝙝𝙖!"— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) May 16, 2026
Raphael Guerreiro, juntamente com Leon Goretzka e Nicolas Jackson, foi homenageado antes do jogo 🤩
📆 Bayern x Koln, 16/05 às 14h30, 𝙂𝙧𝙖́𝙩𝙞𝙨 só na DAZN.
📲 𝐀𝐠𝐨𝐫𝐚 𝐨𝐮 𝐍𝐮𝐧𝐜𝐚! Vê as grandes decisões na DAZN 👉… pic.twitter.com/HUFgmgBnuA
Já o Borussia Dortmund, que terminou no segundo posto, ganhou em Bremen [2-0] com golos de Guirassy [59m] e do ex-Sp. Braga, Yan Couto [90+5m]. Fábio Silva entrou a sete minutos dos 90.
Nota ainda para as goleadas de Union Berlim [4-0 ao Augsburgo, com Diogo Leite e Rodrigo Ribeiro em campo] e Friburgo, finalista da Liga Europa, que bateu o Leipzig por 4-1, resultado que foi aberto pelo ex-Benfica, Jan-Niklas Beste (24m).