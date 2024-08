O Estugarda goleou, esta terça-feira, o Munster por 5-0 e apurou-se para a segunda ronda da Taça da Alemanha.



Depois das desilusões na Supertaça alemã e na ronda inaugural da Bundesliga, o vice-campeão germânico não sentiu dificuldades na visita ao terreno do emblema do segundo escalão. Ao intervalo, o conjunto de Sebastian Hoeness já tinha o jogo praticamente resolvido graças aos golos de Stiller, Demirovic e Stenzel.



Na segunda metade, o Estugarda chegou à goleada: Woltemade fez o 4-0 aos 72 minutos e a dez minutos do fim, Karazor fixou o resultado final.