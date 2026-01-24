Alemanha: ex-Académico marca na primeira derrota do Bayern Munique
Arthur Chaves, defesa-central, fez o primeiro golo do Augsburgo no Allianz Arena
Arthur Chaves, defesa-central, fez o primeiro golo do Augsburgo no Allianz Arena
Surpresa na Bundesliga! O Bayern Munique soçobrou e perdeu em casa diante do Augsburgo, na tarde deste sábado, por 2-1. Foi a primeira derrota da equipa na Bundesliga esta temporada.
Tudo parecia controlado para os homens orientados por Vincent Kompany, com o japonês Hiroky Ito a adiantar a formação da casa, aos 23 minutos, de cabeça. O Bayern Munique teve várias oportunidades de golo, mas os visitantes guardaram a recuperação para a segunda parte.
Aos 75 minutos, o defesa-central Arthur Chaves, antigo jogador do Académico Viseu, marcou de cabeça na sequência de uma saída extemporânea do guarda-redes Jonas Urbig.
Na sequência de um contra-ataque, seis minutos depois, o francês Han-Noah Massengo fez o golo da reviralvolta. No último lance, o extremo Michael Olise atirou à junção do poste com o travessão, num lance azarado.
Rodrigo Ribeiro, emprestado pelo Sporting, não saiu do banco, assim como David Daiber do lado dos bávaros. O Ausgburgo soma agora 19 pontos, na 13.ª posição. O Bayern continua líder, com 50 pontos.
Noutros resultados, o Leipzig venceu com facilidade o Heidenheim por 3-0, com o extremo Yan Diomande em destaque, com duas assistências. Baku, Nusa e Raum fizeram os três golos. O Leipzig fica em quarto lugar, com 35 pontos.
Um lugar acima fica o Hoffeinheim, em terceiro, após a vitória sobre o Eintracht Frankfurt, por 3-1. A equipa da casa marcou primeiro por Kalimuendo, mas três golos na segunda parte fizeram o Hoffenheim prolongar a série positiva de resultados.
O Leverkusen de Grimaldo venceu o Werder Bremen por 1-0 e o Mainz bateu o Wolfsburgo por 3-1.