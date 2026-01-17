Alemanha: Fábio Silva assiste no triunfo do Dortmund, Hoffenheim em terceiro
Borussia venceu o St. Pauli por 3-2, já nos descontos da segunda parte
Tarde de futebol na Alemanha. Em duelos da 18.ª jornada da Liga alemã, Fábio Silva foi titular pelo Borussia Dortmund, no triunfo caseiro por 3-2 sobre o St. Pauli.
O avançado português assistiu para o segundo golo, numa jogada de contra-ataque, entregando de bandeja o 2-0 a Karim Adeyemi. Porém, os visitantes ainda empataram o resultado. Aos 90+5m, Emre Can converteu a grande penalidade e fez o 3-2.
Dortmund reforça assim o segundo lugar, com 39 pontos, a oito do líder Bayern Munique (que tem menos um jogo). Ao terceiro posto subiu o Hoffenheim, após uma vitória por 1-0 sobre o Bayer Leverkusen, com golo de Wout Burger. Já os 'farmacêuticos' ficam em sexto lugar, com 29 pontos.
Noutros duelos, o Wolfsburgo empatou a uma bola com o Heidenheim, o Colónia bateu o Mainz (2-1) e o Hamburgo travou um nulo com o Borussia Monchengladbach.