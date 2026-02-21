O Borussia Dortmund empatou, com golo de Fábio Silva, diante do Leipzig por 2-2 e vê o Bayern Munique a fugir na liderança do campeonato.

Aos 20 minutos, Christoph Baumgartner, assistido por Yan Diomande, abriu o marcador diante do Dortmund. Antes do intervalo (39m), o médio austríaco voltou a marcar e apontou o «bis».

Nos segundos 45 minutos, o Dortmund procurava dar outra resposta face à ineficácia da primeira parte e, para isso, beneficiou de um azar do Leipzig. Rômulo, avançado da formação da casa, colocou a bola na própria baliza e reduziu a desvantagem do Dortmund (2-1).

Em cima do apito final, Fábio Silva, que tinha entrado para o lugar de Guirassy aos 72 minutos, empatou a partida aos 90+5 minutos, evitando a derrota. O avançado português fez o primeiro golo da temporada na Bundesliga.

Com este resultado, o Dortmund permanece no segundo lugar com 52 pontos. Por sua vez, o Leipzig ocupa a sexta posição com 41 pontos.