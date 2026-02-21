Alemanha: Fábio Silva evita derrota do Borussia Dortmund nos descontos
Formação alemã empatou por 2-2 na deslocação ao terreno do Leipzig
Formação alemã empatou por 2-2 na deslocação ao terreno do Leipzig
O Borussia Dortmund empatou, com golo de Fábio Silva, diante do Leipzig por 2-2 e vê o Bayern Munique a fugir na liderança do campeonato.
Aos 20 minutos, Christoph Baumgartner, assistido por Yan Diomande, abriu o marcador diante do Dortmund. Antes do intervalo (39m), o médio austríaco voltou a marcar e apontou o «bis».
Nos segundos 45 minutos, o Dortmund procurava dar outra resposta face à ineficácia da primeira parte e, para isso, beneficiou de um azar do Leipzig. Rômulo, avançado da formação da casa, colocou a bola na própria baliza e reduziu a desvantagem do Dortmund (2-1).
Em cima do apito final, Fábio Silva, que tinha entrado para o lugar de Guirassy aos 72 minutos, empatou a partida aos 90+5 minutos, evitando a derrota. O avançado português fez o primeiro golo da temporada na Bundesliga.
Com este resultado, o Dortmund permanece no segundo lugar com 52 pontos. Por sua vez, o Leipzig ocupa a sexta posição com 41 pontos.
What a finish! We walk away with 1️⃣. 🤯 pic.twitter.com/KEr9hbi7kh— Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 21, 2026