Alemanha: Frankfurt empata e complica lugares europeus
Igualdade a zero na visita ao St. Pauli
Igualdade a zero na visita ao St. Pauli
O Eintracht Frankfurt empatou a zero na visita ao St. Pauli e complicou a luta por uma vaga europeia.
Com esta igualdade, o Frankfurt, que é sétimo classificado, passou a somar 35 pontos, ao passo que o Bayer Leverkusen, a primeira equipa em lugar europeu, tem 44.
Já o St. Pauli, continua na luta pela permanência e ocupa o antepenúltimo posto, com 24 pontos.
Também nesta 25.ª jornada da Liga alemã, o Union Berlim, sem o português Diogo Leite (lesionado), permitiu a reviravolta ao Werder Bremen e perdeu por 4-1 em casa.
Derrick Kohn, aos 18 minutos, adiantou os visitantes, mas a expulsão de Schafer logo de seguida deixou o Union Berlim a jogar com menos um e complicou a tarefa. Deman (31m) e Stage (36m) completaram a reviravolta ainda antes de intervalo.
No segundo tempo, Grull (67m) e Covic (90+4m) apontaram os restantes golos dos visitantes.
O Union Berlim continua no 11.º lugar, com 28 pontos, enquanto o Bremen ganha fôlego na luta pela permanência e sobe a 13.º (25 pontos).